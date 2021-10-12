В Адыгее мужчина погиб от одного удара знакомым в живот

Фото из архива КП

В Адыгее местного жителя обвиняют в убийстве по неосторожности. Мужчина ударил знакомого в живот, отчего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.

Конфликт произошел в одном из подъездов жилого дома Майкопа. Обвиняемый в порыве гнева ударил потерпевшего в живот. Мужчину госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении местного жителя направлено для рассмотрения в суд.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Темрюкском районе Краснодарского края мужчина убил бывшую жену, а позже покончил жизнь самоубийством. СК устанавливает обстоятельства произошедшего.