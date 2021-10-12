Сочинский поселок Сергей-поле до сих пор закрыт из-за сохраняющего активность оползня

В Сергей-поле заканчиваются аварийно-спасательные работы. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В администрации Сочи отчитались о завершении первого этапа работ в поселке Сергей-поле. Спасатели завершили все аварийно-спасательные мероприятия и готовы постепенно выводить силы МЧС с территории поселка. Дальше здесь уже будут работать муниципальные службы.

- Территория коттеджного поселка круглосуточно охраняется подразделениями Росгвардии. Доступ на нее закрыт для посещения ввиду сохраняющейся опасности оползневого процесса, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, что 5 октября спокойную жизнь горного поселка нарушил крупный оползень, сошедший со склона горы. Пришедший в движение грунт увлек за собой 22 коттеджа, восемь из которых были заселены. Обошлось без жертв, но 70 человек, проживающих здесь, остались без крова.

Жителям Сергей-поле выплатят по 10 тысяч единовременной помощи и 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную потерю имущества. Право на получение компенсации имеет каждый зарегистрированный в домах, находящихся в зоне ЧС.