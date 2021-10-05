«Земля уходила из-под ног»: сочинец рассказал, как в Сергей-Поле справлялись с последствиями оползня

Оползень нанёс колоссальный ущерб

Новые коттеджи, что находятся в селе Сергей-Поле в Сочи, едва не ушли под землю. Ночью 4 октября здесь прошли обильные дожди, из-за которых сошел оползень.

- Мне позвонили знакомые и рассказали, что в их районе «поплыли» дома, - делится с «КП» - Кубань» очевидец произошедшего Ерванд. - Все произошло ночью, в 3-4 часа. Когда я приехал, на месте уже работали службы. Никого не подпускали к коттеджам. Но туда даже не стоит пытаться пройти - все “трещит” до сих пор. Земля буквально уходит из-под ног.

Дома местных жителей и правда сильно пострадали от сошедшего оползня. Здесь нет ни света, ни воды, ни газа. К пострадавшему району сейчас не подъехать - дорога полностью разбита. Из-за сильных толчков грунта асфальт “разошелся” на части.

- Последний раз такой сильный оползень был в 1988 году. Тогда от него тоже пострадали люди. И вот - ситуация повторилась вновь. Самое страшное, что оползень не остановился, он идет и дальше, - рассказывает Ерванд. - Уже разрушена часть дороги на переулке Араратском. Если дождь начнется снова, бедствия нам просто не избежать.

Сейчас в районе объявлен режим ЧС. Пострадавших жителей эвакуировали в санаторий «Аквалоо». Там для них организовали пункт временного размещения. На месте происшествия развернут оперативный штаб, службы продолжают устранять последствия ночного оползня. В ликвидации принимают участие 26 человек и 12 единиц техники. Ситуация находится на контроле главы города Алексея Копайгородского.

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