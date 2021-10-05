Ученые выясняют, почему в Сочи происходят оползни

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в ночь на 5 октября вновь произошел крупный оползень. Из-за схода грунта в селе Сергей-поле 20 домов оказались повреждены. 20 коттеджей съехали с фундаментов, на стенах появились трещины, вмиг они превратились в аварийные. Возможно, жить в них уже будет нельзя.

Абразионно-оползневые процессы – именно так по-научному называется то, что сейчас происходит в Сочи, - не редкость для территории курорта. Особенно часто они активизируются после дождей, когда напитанная водой земля становится тяжелой и начинает рушиться. Сейчас ученые ведут мониторинг активности грунта. На курорте установлены датчики, которые оперативно передают всю информацию на компьютер. Правда, пока приборы есть только в центре города. Ученые планируют создать целую сеть умных «помощников».

- Мы хотим в дальнейшем выдавать различные предупреждения о возможных природных катастрофах и выяснить, какие факторы влияют на образование обрушений породы – обильные осадки, внутренние процессы или строительство? Пока не очень ясно, что оказывает большее влияние на развитие абразионно-оползневых процессов, - рассказала «КП»-Кубань» кандидат географических наук, заместитель директора по науке Субтропического научного центра РАН (Сочи) Наталья Яицкая.

Информацию с датчиков будут собирать, а затем составят рекомендации и интерактивные карты. Каждый житель Сочи, а также администрация города сможет учитывать ее при строительстве жилых домов, дорог и других объектов.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань показала, как с высоты выглядит разрушенный оползнем поселок в Сочи. Сейчас населенный пункт приводят в порядок спасатели. Власти Сочи приняли решение о введении локального режима ЧС для скорейшего восстановления дороги на Варваровку.