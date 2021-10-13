В Краснодарском крае за сутки 238 человек заболели COVID-19, в их числе 21 ребенок

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По данным на 13 октября за последние сутки в госпитали поступили еще 238 заболевших, среди них 21 ребенок.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 72 человека с COVID-19. Второй в антирейтинге оказался Кавказский район с 16 зараженными. Далее идет Кущевская, там в больницу попали 15 человек. По 14 новых пациентов в Курганинском и Лабинском муниципалитетах.

- 10 инфицированных в Тимашевском районе. В Выселковском, Кореновском и Темрюкском районах по девять новых случаев. По восемь – в Сочи, Динском и Мостовском районах. По семь заболевших выявили в Армавире, Ленинградском и Усть-Лабинском районах. Пять – в Успенском, - сообщили в оперштабе.

Далее идут города с наименьшим количеством заболевших. По четыре человека в Павловском и Туапсинском районах. В Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Красноармейском и Северском районах – по два. Единичные случаи зафиксированы в Ейском и Гулькевичском районах.

Также известно, что за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом – 38 человек.