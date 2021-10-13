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Здоровье13 октября 2021 12:17

На Кубани побит рекорд по смертности от коронавируса за сутки – 38 летальных исходов

Три дня количество умерших в регионе выше, чем в среднем за месяц
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. Медики говорят, что основная масса летальных исходов у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

- По данным на 13 октября за последние сутки скончались 38 человек с коронавирусом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Стоит отметить, что в сентябре и октябре каждый день умирало от 31 до 35 человек с инфекцией. Последние три дня эта планка превышена. 11 октября зафиксировано 36 летальных случаев, 12 октября – 37, 13 октября – уже 38.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самыми зараженными за сутки стали Краснодар, Кавказский и Кущевский районы.