Больницы Кубани получат 14 цифровых маммографов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В районы Краснодарском края продолжают поставлять оборудование, помогающее диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. До конца года больницы региона получат еще 14 цифровых маммографов. Об этом сообщили в минздраве Кубани.

- Оборудование закупили по краевой госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения». Рак груди сегодня занимает первое место среди женских онкозаболеваний во всем мире. К счастью, он практически полностью излечим, если диагноз поставлен вовремя. Поэтому все кубанские учреждения необходимо укомплектовать современными маммографами, – сказала замминистра здравоохранения края Валентина Игнатенко.

В минздраве отметили районы, где уже есть новое оборудование и в какие оно только поступит.

- Маммографы есть в центральных больницах Тбилисского, Мостовского, Отрадненского и Тихорецкого районов. До конца года оборудование поставят в медучреждения Тимашевского, Крыловского, Гулькевичского, Абинского, Кавказского и Динского районов, в горбольницы Геленджика и Горячего Ключа, городскую поликлинику №13 Краснодара, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 15 районах Кубани до конца года капитально отремонтируют 19 поликлиник. Их обновят по той же краевой госпрограмме. На обновление выделено 416 млн рублей. Работы уже ведутся везде и должны завершиться до конца года.