Школу в Мостовском районе Кубани закрыли на карантин из-за COVID-19

Фото из архива КП

В Мостовском районе Краснодарского края одну из школ закрыли на карантин. В СОШ № 9 замечен рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

На Кубани в связи с распространением коронавируса на удаленный режим переведено 230 классов в 114 учреждениях 29 муниципалитетов. На карантине находятся и 48 групп в 39 детсадах 16 районов.

В крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19 у детей. Ежесуточно в регионе в среднем фиксируют 17 маленьких пациентов, в том числе и новорожденных.

- Во многих случаях рост числа заболевших детей связан с заражениями внутри семьи: здесь переносчиками вируса являются непривитые взрослые члены семьи, - сообщали ранее в минздраве региона.

Напомним, на Кубани до конца ноября необходимо привить 80% жителей. Обязательная вакцинация коснется нескольких отраслей, в том числе и студентов.