Фото: @krr.aero

Аэропорт Краснодара возобновляет авиасообщение с Тель-Авивом. Ранее приостановленные из-за пандемии рейсы начнут совершать с 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Полеты в Израиль будут проходить по воскресеньям в 18:35 с прибытием в 20:25. Обратный рейс назначен на 21:55 с приземлением в 02:00. Уже открыты продажи билетов стоимостью от 9490 рублей.

Ранее рейсы в израильский Тель-Авив осуществлялись три раза в неделю. Однако полеты были приостановлены на 1,5 года в связи с эпидемией коронавируса и закрытием границ государств. Маршрут Краснодар – Тель-Авив станет 24-ым международным направлением для аэропорта краевого центра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что выполнение рейсов из Краснодара в Дюссельдорф продлили до марта 2022 года. Полеты осуществляются авиаперевозчиком Eurowings.