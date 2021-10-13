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Общество13 октября 2021 17:38

Минздрав Кубани организовал проверку по факту побега пациентов из психбольницы

Соответствующее поручение дал губернатор края
Светлана ОВДЕЙ
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Минздрав Кубани организовал проверку по факту побега пациентов из психбольницы. Соответствующее поручение накануне дал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщает министр ведомства Евгений Филиппов в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне из краснодарской психиатрической больницы №1 сбежали три пациента. Одного удалось найти по месту жительства в поселке Яблоновском. Местоположение других двоих неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефону «02», с мобильного телефона – «102».