В Новокубанске очистные сооружения улучшат качество воды для 35 тысяч человек

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В Новокубанске завершили строительство очистных сооружений. Скоро из кранов у местных жителей пойдет вода улучшенного качества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Новый объект построили благодаря федеральному проекту «Чистая вода». Их достроили раньше срока. Сейчас на территории ведется благоустройство, а также специалисты приступили к пуско-наладочным работам. На полную мощность очистные сооружения заработают до конца года, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Станция улучшить качество водоснабжения Новокубанска с населением более 35 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что очистные сооружения реконструируют в Горячем Ключе. Там станция готова на 30%.