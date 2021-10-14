Котельную и газопровод построили для детсада в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре котельную и газопровод построили для детского сада №34. Учреждение по улице Бородинской обогревалось твердым топливом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Завершаются последние работы, после которых здание снабдят горячей водой и теплом. До этого детсад на 116 мест, построенный более 60 лет назад, обогревался за счет дров и угля. В учреждении проведены газовые сети длиною около 700 метров, 100-метровый трубопровод и 150 метров теплотрассы.

— Это один из трёх детсадов города, которые до сих пор были на твердом топливе. Ситуацию надо исправлять, ещё два учреждения - в поселке Водники и хуторе Копанском - планируем газифицировать в течение двух лет, — отметил исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Наумов в ходе объезда объекта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в поселке Водники Краснодара завершается строительство детского сада. Готовый на 94% объект планируют открыть до 31 декабря текущего года.