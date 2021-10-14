В новом северо-восточном районе Краснодара планируют построить 23 школы и 80 детских садов

Специалисты института перспективного градостроительства представили накануне проект территории площадью 3 тысячи гектаров

В новом северо-восточном микрорайоне Краснодара планируют построить 23 школы и 80 детсадов. Планировку территории площадью 3 тысячи гектаров накануне представили специалисты института перспективного градостроительства.

Так, в рамках проекта предложено разделить зоны на жилую, производственную, общественно-деловую и зону отдыха. На территории предполагается строительство 23 школ и 80 детсадов, 9 больниц, 10 спорткомплексов. Проект включает и административный центр, вуз, театр, музеи.

Напомним, в 2022 году в Краснодаре начнут строительство нового микрорайона. Его планируют возвести для 187 тысяч жителей.