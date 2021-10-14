Кубанский казачий хор отмечает 210-летие со дня основания. Накануне в Краснодаре открылась выставка в честь юбилея коллектива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры края.

В рамках празднования в Центральном концертном зале в краевой столице пройдут праздничные концерты. После коллектив посетит сцены других регионов страны. Так, 29 и 30 октября Кубанский казачий хор выступит в Государственном дворце Кремля и на Божественных литургиях главного храма Вооруженных сил России.

Концерты коллектива пройдут и в северной столице - Санкт-Петербурге. А со 2 по 28 ноября Кубанский казачий хор отправится в тур по стране.

Напомним, 14 октября 1811 года Кубанский казачий хор впервые выступил в качестве официального коллектива. В 1969 году он назван Государственным Кубанским казачьим хором.