В Краснодаре осудят организатора и 15 подельников за создание притонов и вовлечение в проституцию подростков

Дело направили в суд

В Краснодаре организатора и 15 членов преступного сообщества осудят за организацию притонов и вовлечение в проституцию несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Осенью 2018 года 56-летний местный житель создал притоны для оказания интимных услуг, в деятельность вовлек 15 знакомых. До 2020 года фигуранты в различных помещениях Краснодара под видом массажных салонов организовали систематическое оказание услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Злоумышленники вовлекли в занятие проституцией женщин и двух подростков, - отметили следователи.

Обвинительное заключение направлено в суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что хозяева продавали девушек на любой вкус: были и возрастные, до 56, и помладше – 17-летние. После наводки на сеть секс-притонов правоохранители взяли штурмом один из салонов. Всех задержали в мае 2020 года. Все сейчас находятся под домашним арестом.

Стоимость услуг секс-рабынь варьировалась от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, из которых 40% составлял заработок девушек.