До 20 лет лишения свободы грозит закладчикам наркотиков в Новороссийске

Фото из архива КП

В Новороссийске заключены под стражу участники группы из закладчиков наркотиков. Они распространяли запрещенные вещества на территории города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Задержанные сотрудничали с нелегальным интернет-магазином наркотиков. Получая запрещенные вещества, они расфасовывали их и посредством закладок распространяли в городе с указанием координат. После этого злоумышленники получали заработанные за сбыт наркотиков деньги.

При следственной проверке обнаружено более 132 граммов веществ. А распространить задержанными удалось более 1,5 тысячи закладок.

- Обвиняемые в сбыте наркотиков находятся в заключении под стражей. Возбужденное ранее уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обнаруженной накануне сети борделей в Краснодаре. По факту нелегального оказания интимных услуг возбуждено уголовное дело.