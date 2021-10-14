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Происшествия14 октября 2021 15:52

До 20 лет лишения свободы грозит закладчикам наркотиков в Новороссийске

Задержанные сотрудничали с незаконным интернет-магазином
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Новороссийске заключены под стражу участники группы из закладчиков наркотиков. Они распространяли запрещенные вещества на территории города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Задержанные сотрудничали с нелегальным интернет-магазином наркотиков. Получая запрещенные вещества, они расфасовывали их и посредством закладок распространяли в городе с указанием координат. После этого злоумышленники получали заработанные за сбыт наркотиков деньги.

При следственной проверке обнаружено более 132 граммов веществ. А распространить задержанными удалось более 1,5 тысячи закладок.

- Обвиняемые в сбыте наркотиков находятся в заключении под стражей. Возбужденное ранее уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обнаруженной накануне сети борделей в Краснодаре. По факту нелегального оказания интимных услуг возбуждено уголовное дело.