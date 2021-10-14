Более 131 миллиона рублей похитили сотрудники сочинской фирмы в сделках с недвижимостью

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В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников фирмы по сделкам купли-продажи недвижимости. Злоумышленники похитили более 131 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Так, директор фирмы и два сотрудника заключили 63 договора купли-продажи или ремонта жилья. Полученные при соглашении деньги они присвоили и потратили. При этом обязательств злоумышленники не выполнили.

- Собраны необходимые доказательства, а уголовное дело в отношении сотрудников фирмы передано для рассмотрения в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

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