В гидрометцентре Краснодарского края предупредили о сильном загрязнении воздуха

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На Кубани из-за отсутствия ветра наблюдается загрязнение воздуха. Как отмечают специалисты, при таких условиях вредные вещества долго не рассеиваются и накапливаются в атмосфере.

- В Краснодарском крае в период с 18. 00 16 октября до 6.00 17 октября наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы (НМУ), - говорится в сообщении.

Из-за штиля вечером Краснодар и окрестности накрыл смог, идущий с рисовых полей. Там сжигаются остатки соломы после сбора урожая. Удушающая дымка каждый год преследует жителей города, но спасения от нее нет. Пал разрешен законодательством и по правилам проводится в безветренную погоду. В МСЧ заявили, что ситуация улучшиться только в ноябре.