Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 12:47

Из-за ДТП с газовозом в Сочи перекрыли участок в радиусе 100 метров

На месте работают экстренные и аварийные службы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Упродор "Черноморье"

Упродор "Черноморье"

На трассе в Сочи произошла разгерметизация газовоза. Из-за угрозы взрыва оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- На место происшествия на подъезде к населенному пункту Лоо незамедлительно выехали все аварийные службы города. В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа, - отметили в мэрии.

По данным специалистов, никакой угрозы для окружающих нет.