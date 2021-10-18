Из-за ДТП с газовозом в Сочи перекрыли участок в радиусе 100 метров

Упродор "Черноморье"

На трассе в Сочи произошла разгерметизация газовоза. Из-за угрозы взрыва оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- На место происшествия на подъезде к населенному пункту Лоо незамедлительно выехали все аварийные службы города. В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа, - отметили в мэрии.

По данным специалистов, никакой угрозы для окружающих нет.