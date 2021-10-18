К 10 годам лишения свободы приговорен инспектор исправительного учреждения за поставку заключенному наркотиков

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На Кубани накануне задержали младшего инспектора исправительного учреждения. Сотрудник стал фигурантом уголовного дела за поставку заключенному наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

- За поставку запрещенных веществ задержанный получал деньги. Бывший младший инспектор отдела охраны исправительного учреждения признан Октябрьским районным судом Новороссийска виновным. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет, - говорится в сообщении пресс-служба УФСИН края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсе в машине местного жителя обнаружено 15 килограммов наркотиков. Правоохранители нашли 30 пакетов, купленные в интернете для дальнейшего сбыта.