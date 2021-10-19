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Общество19 октября 2021 18:08

В Сочи ожидается увеличение цен в зимний сезон на 15%

В целом по России отдых на новогодних каникулах обойдется дороже на 10-20%, чем в прошлом году
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Владимир Веленгурин

Фото: Владимир Веленгурин

В регионах России ожидается рост цен в предстоящем зимнем сезоне на 10-20%. Новогодний отдых обойдется дороже и на кубанском курорте Сочи: здесь ожидается увеличение показателей на 15-18%. Об этом накануне сообщил глава комиссии РСТ Илья Уманский.

- Пока есть не более 50% предложений на зимний сезон. Полноценный набор появится к концу ноября. В среднем по стране цены подросли на 10%, отдельно в Сочи – в пределах 15-18%, - отметил Илья Усманский.

Отмечено, что на отдых в Крыму также придется затратить больше. Здесь цены поднимутся на 10-15%. А сокращение турпотока в регионах, несмотря на ограничения, не прогнозируется. Наиболее востребованным обозначен санаторно-курортный отдых.

Напомним, в Сочи в межсезонье не ожидается уменьшение числа туристов. Курорт по итогам октября готовится принять более 350 тысяч человек.