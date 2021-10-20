Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 12:13

17-летняя девушка погибла под колесами грузовика в Краснодаре

Она переходила дорогу на красный свет
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре 17-летняя девушка попала под колеса грузовика. От полученных травм она скончалась на месте, сообщают в городском УМВД.

ДТП произошло на перекрестке с улицей Брюсова. Грузовик МАН ехал по улице Калинина в сторону Воровского. В это время дорогу на красный свет переходила 17-летняя девушка, в результате чего произошло столкновение. От полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре иномарка сбила двух пожилых женщин. Одна пенсионерка скончалась на месте.