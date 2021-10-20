17-летняя девушка погибла под колесами грузовика в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре 17-летняя девушка попала под колеса грузовика. От полученных травм она скончалась на месте, сообщают в городском УМВД.

ДТП произошло на перекрестке с улицей Брюсова. Грузовик МАН ехал по улице Калинина в сторону Воровского. В это время дорогу на красный свет переходила 17-летняя девушка, в результате чего произошло столкновение. От полученных травм пешеход скончалась до приезда скорой.

По факту произошедшей аварии проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре иномарка сбила двух пожилых женщин. Одна пенсионерка скончалась на месте.