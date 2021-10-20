Следком изъял документы из больницы, где умер от коронавируса 10-летний мальчик на Кубани

Мальчика спасти не удалось

Следователи в Горячем Ключе начали проверку по факту смерти от коронавируса 10-летнего школьника. Об этом сообщили в ведомстве.

- Для проверки изъята вся документация из больницы, где лечили ребенка. Назначен комплекс мероприятий, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, по словам родственников, школьник почувствовал себя плохо внезапно. 23 сентября он начал задыхаться. На приеме у педиатра ему вызвали скорую и сразу же увезли в реанимацию ковид-госпиталя. Однако через несколько часов близким сообщили, что мальчик скончался.

Посмертная экспертиза показала, что у него развился отек легкого после перенесенного ларинготрахеита и коронавируса. Болезнь протекала молниеносно.