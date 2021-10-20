Более 36 тысяч кубанских студентов вакцинировались от COVID-19

Прививку от COVID-19 получили более 36 тысяч кубанских студентов

В Краснодарском крае более 36 тысяч студентов вакцинировались от COVID-19. Всего в регионе получают образование 110 тысяч человек. Прививку уже сделали треть учащихся. Об этом накануне сообщил министра краевого здравоохранения Евгений Филиппов в своем Instagram-аккаунте.

Первое место по количеству привитых студентов занял Кубанский медицинский университет. Здесь вакцинацию прошли 90% учащихся. Вторую позицию занял Кубанский государственный институт культуры, где привито 60% студентов. Третий показатель – почти половина учащихся – зафиксирован в университете физической культуры, спорта и туризма.

- В последнее время в больницах появляется все больше молодежи, коронавирус молодеет. Сейчас существует только один способ остановить пандемию – вакцинация. Прививаясь, студенты сохраняют не только свою жизнь, но и жизнь старшего поколения, - подчеркнул Евгений Филиппов.

Напомним, на Кубани накануне ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе и совершеннолетних студентов. Всего в регионе необходимо привить 80% населения.