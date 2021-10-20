Минздрав Кубани: причина смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе установлена

Ребенка не смогли спасти
Фото: Личный архив
Минздрав Краснодарского края окончил проверку по факту смерти 10-летнего Артема Сухорукова в Горячем Ключе и принес соболезнования родителям ребенка.
- Мы завершили проверку по факту смерти ребенка. Причина смерти установлена. В настоящее время следственным комитетом Краснодарского края истребована медицинская документация для проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы. Выводы о действиях (бездействиях) медицинского персонала находятся в компетенции судебно-медицинской экспертизы, а также правоохранительных органов, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.
Напомним, ребенка привезли на прием к педиатру, когда он начал задыхаться 23 сентября. По словам родных мальчика, врач вызвала ему скорую и его срочно госпитализировали в реанимацию. Однако было уже слишком поздно. Спасти ребенка врачам не удалось.
Медэксперт определил посмертный диагноз - отек легкого на фоне ланготрахеита и коронавируса.
Проверка следователей продолжается.