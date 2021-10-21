Бесхозные сети ЖКХ перейдут в муниципальную собственность в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи бесхозные сети ЖКХ перейдут в муниципальную собственность. Решение об объектах без собственника принято накануне на совещании под председательством мэра города.

Так, до конца года запланировано передать 25 километров канализационных сетей и 45 километров для подачи холодной воды. Всего в управлении городского водоканала находится 237 километров, а 37 километров бесхозных объектов переоформляют.

- Передача в муниципальную собственность позволит обеспечивать их бесперебойную работу, вовремя проводить техобслуживание и капитальный ремонт, - отмечено в ходе совещания.

Напомним, в Сочи для водоснабжения высокогорных сел установили новые насосные станции. Вода в поселения теперь будет поступать бесперебойно.