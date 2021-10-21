Фото: пресс-служба администрации города

Андрей Алексеенко будет участвовать в конкурсе на должность мэра Краснодара. Исполняющий обязанности главы города принял предложение губернатора.

— В Краснодаре достаточно проблем и предстоит много работать, чтобы город стал комфортным и приобрел облик, достойный столицы такого региона, как Краснодарский край, — отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, первый вице-губернатор Андрей Алексеенко накануне назначен исполняющим обязанности главы Краснодара. Накануне на заседании городской Думы депутаты определили кандидатуру на должность первого заместителя главы краевой столицы.