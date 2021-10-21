В Сочи из-за ухудшения эпидобстановки отменен забег

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи отменен HONOR Сочи Марафон, который должен был состояться накануне. Перенести забег на 2022 год решено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщают организаторы.

- В стране дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, ужесточаются антиковидные меры. К сожалению, в таких условиях проведение массовых мероприятий невозможно, - говорится в сообщении.

Напомним, на время внеплановых выходных в крае введут коронавирусные ограничения для туристов: QR-коды для посещения ТЦ, кафе и ресторанов.