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Общество21 октября 2021 13:52

В Сочи из-за ухудшения эпидобстановки отменен забег

Марафон перенесли на 2022 год
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи отменен HONOR Сочи Марафон, который должен был состояться накануне. Перенести забег на 2022 год решено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщают организаторы.

- В стране дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, ужесточаются антиковидные меры. К сожалению, в таких условиях проведение массовых мероприятий невозможно, - говорится в сообщении.

Напомним, на время внеплановых выходных в крае введут коронавирусные ограничения для туристов: QR-коды для посещения ТЦ, кафе и ресторанов.