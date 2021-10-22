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Здоровье22 октября 2021 14:39

На Кубани пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 30 октября по 7 ноября в обычном режиме

Прививку от коронавируса можно сделать и на внеплановых выходных
Светлана ОВДЕЙ
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Привиться от COVID-19 на Кубани можно и на внеплановых выходных Фото из архива КП

Привиться от COVID-19 на Кубани можно и на внеплановых выходных Фото из архива КП

В Краснодарском крае в период с 30 октября по 7 ноября продолжат работу пункты вакцинации от COVID-19. Прививку от коронавируса будет можно получить и на внеплановых выходных. Накануне об эпидобстановке к крае на еженедельном брифинге рассказала врач-инфекционист Елена Палиева.

Она подчеркнула, что в нерабочие дни важно оставаться дома и ограничить контакты.

– Если ограничить социальные контакты, нерабочие дни могут приостановить скорость распространения коронавируса. Желательно, чтобы как можно больше жителей края в эти дни прошли вакцинацию против COVID-19, – отметила Елена Палиева.

Подчеркивается, что все чаще стали заболевать и умирать молодые люди. А признаки инфекции становится определять сложнее, чем раньше.

На Кубани вакцинацию прошли уже более 2 миллионов человек, в том числе 8457 – за последние сутки. Напомним, для получения информации о эпидемиологической обстановке и вакцинации от COVID-19, наличии вакцин работает чат-бот @vac23_bot в Telegram и сайт «Вакциназдесь.рф.».