Четыре новые мастерские открыли в тихорецком индустриальном техникуме Кубани

В тихорецком индустриальном техникуме открыли четыре новые мастерские Фото: пресс-служба краевой администрации

В тихорецком индустриальном техникуме Кубани открыли четыре мастерские. В учреждение поставили новое рабочее оборудование, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, техникум получил 521 комплект техники для изучения теории и практической отработки. В частности, в учреждении закупили слесарные инструменты, автогрейдер, фронтальный погрузчик и экскаватор. Благодаря обновлению удалось создать еще 23 рабочих места.

- На переоснащение учреждения выделили 54 миллиона рублей. Теперь в мастерских можно проводить подготовку, переподготовку и профессиональную навигацию студентов, специалистов и людей предпенсионного возраста. Новые современные площадки станут площадкой для сдачи демонстрационного экзамена, - говорится в сообщении пресс-службы.

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