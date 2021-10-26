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Общество26 октября 2021 9:38

После пожара восстановили энергоснабжение жителям микрорайона Бытха в Сочи

Без света всю ночь оставались более 10 улиц
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Свет дали во все дома. Фото: instagram.com/rossetikuban_sochiseti

Свет дали во все дома. Фото: instagram.com/rossetikuban_sochiseti

Жители Бытхи остались без электроэнергии из-за пожара на строительной площадке. Замыкание обесточило более 10 улиц. По данным на утро 26 октября, потребители поврежденных кабельных линий запитаны электроэнергией в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе сочинских электросетей.

- Энергетики всю ночь восстанавливали энергоснабжение пострадавших улиц. В течение первых трёх часов были перезапитаны более 70% потребителей. К утру завершены все основные работы, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» энергетики.

Сейчас отрабатываются точечные обращения жителей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что причиной пожара стало повреждение высоковольтных проводов.