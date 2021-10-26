В Новороссийске пуля попала в щеку подростка при сдаче ГТО

В Новороссийске накануне произошел инцидент при сдаче ГТО. Пуля пробила щеку подростку. В правоохранительных органах случай подтвердили.

Известно, что 15-летний подросток сдавал нормативы ГТО в спортшколе «Победа». Когда один из подростков выстрелил из ружья, пуля отлетела к лицу пострадавшего, пробив щеку и застряв в челюсти.

По факту произошедшего назначена проверка. Уточняется, что жизни подростка уже ничего не угрожает.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске из желудка 4-летней девочки достали заколку для волос. Врачам удалось сделать это до возможных осложнений.