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Общество26 октября 2021 12:30

В Новороссийске пуля попала в щеку подростка при сдаче ГТО

Сейчас его жизни ничего не угрожает
Светлана ОВДЕЙ
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В Новороссийске накануне произошел инцидент при сдаче ГТО. Пуля пробила щеку подростку. В правоохранительных органах случай подтвердили.

Известно, что 15-летний подросток сдавал нормативы ГТО в спортшколе «Победа». Когда один из подростков выстрелил из ружья, пуля отлетела к лицу пострадавшего, пробив щеку и застряв в челюсти.

По факту произошедшего назначена проверка. Уточняется, что жизни подростка уже ничего не угрожает.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске из желудка 4-летней девочки достали заколку для волос. Врачам удалось сделать это до возможных осложнений.