В Новороссийске подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы и ее отца заключен под стражу

В Новороссийске мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, заключили под стражу Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей сожительницы и ее отца. Предварительно, он совершил преступление садовым сучкорубом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 25-летний местный житель пришел ночью к дому 36-летней бывшей возлюбленной. Чтобы та вышла во двор, он отключил свет. В это время к дому пришел отец женщины, который и стал первой жертвой. Подозреваемый схватил садовый сучкоруб и 23 раза ударил 60-летнего мужчину, в том числе и в голову, отчего он скончался.

Выбежавшая во двор женщина пыталась прогнать бывшего сожителя. Однако тот также несколько раз смертельно ранил ее сучкорубом. Сын погибшей, на глазах которого произошла трагедия, выбежал просить помощи у прохожих. Проезжавший житель вызвал правоохранителей.

- Следователем совместно со следователем-криминалистом краевого управления СКР в кратчайшие сроки было установлено место нахождения обвиняемого. Сейчас проводятся следственные действия и сбор доказательств преступления, устанавливается мотив убийства, - прокомментировали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.