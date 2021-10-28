Более 2,1 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 на Кубани

На Кубани более 2,1 миллиона человек вакцинировались от коронавирусной инфекции Фото из архива КП

В Краснодарском крае более 2,1 миллиона человек вакцинировались от COVID-19. Всего в регионе необходимо привить 80% населения. Такие данные прививочной кампании озвучили в оперативном штабе края.

В частности, наибольшие темпы вакцинации зафиксированы в таких районах, как Кавказский - 472,2 тысячи, Апшеронский - 389,9 тысячи, Калининский - 359,1 тысячи, Тимашевский - 331,2 тысячи и Курганинский - 329,4 тысячи.

По количеству жителей, получивших прививку, отстают муниципалитеты Белоглинский - 137,6 тысячи, Новопокровский - 130,2 тысячи, Тихорецкий - 123,4 тысячи, Выселковский - 105,9 тысячи и Кореновский - 93,1 тысячи.

Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, в том числе и для совершеннолетних студентов.

А во время внеплановых выходных – с 30 октября по 7 ноября - прививочные пункты Кубани продолжат работу в обычном режиме.