Глава СКР взял под контроль дело об издевательствах над второклассником на Кубани

После ЧП в Варениковской возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба СК РФ

После общественного резонанса, который вызвало происшествие в станице Варениковской, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК доложить о ходе расследования уголовного дела, а также досконально изучить все обстоятельства.

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - отмечают в ведомстве.

Вчера, 28 октября, стало известно о том, что два ученика 6-го и 7-го класса издевались над второклассником, еще четверо присутствовали при этом и снимали на видео. ЧП произошло еще в середине октября, но долго замалчивалось. По словам местных жителей, пострадавший ребенок воспитывается в неблагополучной семье, у него имеется задержка развития. В дело вмешались правоохранительные органы. В прокуратуре информацию о диагнозе ученика 2-го класса не подтвердили, отметив, что зачинщик инцидента не достиг возраста 14 лет и будет отбывать наказание в специализированном учреждении в Брюховецком районе.