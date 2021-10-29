В Геленджике исправят генплан, вызвавший недовольства жителей

Генеральный план Геленджика исправят с учетом пожеланий жителей города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный план Геленджика будет откорректирован с учетом пожеланий жителей города. Об этом заявил глава курорта Алексей Богодистов. В своих соцсетях Богодистов написал, что выслушал людей и изучил доклады, составленные по итогам публичных слушаний, которые прошли в сельских округах.

- Дал поручение за выходные подготовить варианты решений острых вопросов, которые затрагивают интересы жителей. В понедельник озвучу часть корректировок, которые мы внесём в проект генерального плана, - объяснил свою позицию мэр города Алексей Богодистов.

Напомним, что генеральный план развития Геленджика возмутил жителей города. Более 6 тысяч человек подписали петицию, в которой выразили несогласие с документом. Людей возмутило, что большое количество земельных участков, даже тех, на которых возведены жилые дома, попали в зону рекреации, а значит владельцы ограничиваются в правах распоряжения своими участками.