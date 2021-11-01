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Общество1 ноября 2021 12:27

Косули помешали самолету, прибывшему из Краснодара в Псков

Животные повредили воздушное судно в аэропорту Пскова
Светлана ОВДЕЙ
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Косули помешали при посадке самолету, прибывшему из Краснодара в Псков Фото из архива КП

Косули помешали при посадке самолету, прибывшему из Краснодара в Псков Фото из архива КП

Косули помешали приземлиться самолету, осуществлявшему рейс из Краснодара в Псков. Животные частично повредили воздушное судно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пскова.

Так, самолет совершал рейс из краевой столицы в Псков. При приземлении на посадочной полосе появились косули. Животные всячески мешали воздушному судну завершить рейс, в результате чего произошло столкновение.

Мешавшие приземлению животные частично повредили самолет. Так, у воздушного судна пострадали правые крыло и двигатель.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре экстренно сел самолет из Екатеринбурга. В воздушное судно ударила молния.