Более 2,2 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 на Кубани

Более 2,2 млн человек привились от коронавируса на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 2,2 миллионов человек привились от COVID-19 на Кубани. Региональный план по вакцинации уже выполнен на 61%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как отметил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

- За последние двое суток с подозрением на COVID-19 госпитализировали более 1 тысячи человек, все больше пациентов, в том числе и молодых, поступают в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ и ЭКМО остаются порядка 120 человек. Только массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и снизить заболеваемость, - отметил Евгений Филиппов.

Напомним, в регионе необходимо привить 80% населения - 3,6 миллионов человек. Пункты вакцинации развернуты в медучреждениях, торговых центрах и мобильных точках. Получить прививку можно и на внеплановых выходных: пункты работают в обычном режиме.