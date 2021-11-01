Где вакцинироваться «Спутником Лайт» и сделать прививку от гриппа в Краснодаре

Свыше 2 миллионов жителей привились от коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день от COVID-19 привились свыше двух миллионов жителей. Многие - уже проходят процесс ревакцинации.

Напомним, что повторную прививку делают однокомпонентным «Спутником Лайт». Однако сегодня вакцина есть не во всех пунктах.

- «Спутник Лайт» завезли еще не во все больницы, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном Минздраве, - Мы начнем распределять вакцину в ближайшее время.

Помимо коронавируса, в регионе также продолжается активная борьба с гриппом. Однако поставить прививку от этой болезни можно не везде.

- Вакцинироваться от гриппа можно только в медучреждениях, - объясняли в пресс-службе Минздрава региона. - Поставить прививку в торговых центрах на данный момент не удастся. Этот вопрос мы также прорабатываем.

Напомним, Краснодарский край переживает новую волну коронавируса. Уже вторые сутки подряд в регионе фиксируется свыше 270 новых случаев заражения инфекции.