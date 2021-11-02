В Геленджике 1 декабря пройдет лотерея среди привитых жителей Фото: пресс-служба городской администрации

Лотерею для привитых от COVID-19 жителей Геленджика проведут 1 декабря. Впервые пришедшие на вакцинацию теперь получат специальный билет участника, сообщает пресс-служба городской администрации.

Жители могут выиграть различные подарки – от билетов в кино до предметов бытовой техники. Условием участия является только наличие прививки.

Кстати, пройти вакцинацию в Геленджике можно на Центральном рынке, на первом этаже в здании администрации или в городской поликлинике, кабинет № 35.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что более 2,2 миллиона человек вакцинировались на Кубани. Региональный план выполнен на 61%.