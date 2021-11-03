Два человека пострадали в ДТП с "газелью" в Славянском районе Кубани

ГАЗель съехала с дороги в Славянском районе Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Два человека пострадали в ДТП в Славянском районе Кубани. Пассажиры "газели" госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне утром на трассе Славянск-на-Кубани - хутор Маевский- Прикубанский. Из-за плохой видимости, созданной туманом, водитель не справился с управлением и съехал с дороги с последующим столкновением с электрической опорой.

- В результате ДТП пострадали два человека, которым потребовалась госпитализация, двоим оказана медпомощь без необходимости лечения. Установлено, что водитель в 2017 году лишен прав, сроки вышли, экзамены он не пересдал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю. – Требования перевозки не нарушены, однако у водителя отсутствовала страховка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку по ДТП, произошедшему накануне в поселке Вардане. В результате ночной аварии два человека погибли, еще пятеро пострадали.