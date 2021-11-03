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Здоровье3 ноября 2021 15:32

Почти 500 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Ежедневно в краевом центре прививку делают свыше 3 тысяч человек
Светлана ОВДЕЙ
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Почти полмиллиона краснодарцев привились от коронавируса Фото из архива КП

Почти полмиллиона краснодарцев привились от коронавируса Фото из архива КП

Почти 500 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19. Ежедневно прививку в краевом центре делают более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба города.

Подчеркивается, что в последние дни темпы вакцинации возросли. В краевой столице привились 492 226 человек, а количество желающих увеличилось в два раза.

Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания и от гриппа. В Краснодаре вакцину от сезонного заболевания получили более 250 тысяч человек, в том числе 90 тысяч детей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, где вакцинироваться «Спутником Лайт» и сделать прививку от гриппа в Краснодаре.