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Общество3 ноября 2021 21:26

На улицах Новороссийска кто-то разбрасывает карточки из сериала «Игра в кальмара»

Почерк на карточках похож на детский
Евгения ХАЛИКОВА
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Жителей Новороссийска испугали карточки, разбросанные по улицам города. Фото:ngnovoros

Жителей Новороссийска испугали карточки, разбросанные по улицам города. Фото:ngnovoros

Жители Новороссийска стали находить на улицах города листочки, похожие на карточки из сериала «Игра в кальмара». На оранжевых листках приглашение сыграть в игру и номер телефона. Почерк похож на детский и родители новороссийских школьников уже выразили обеспокоенность, вспомнив печальные события, связанные с группой «Синий кит».

Недавно жителей Краснодара также напугали люди в малиновых комбинезонах. На размещенных в соцсетях роликах на улицах краевого центра появилась гигантская кукла и надзиратели их сериала. Все это оказалось мастерски сделанной компьютерной графикой.

«Игра в кальмара» - южнокорейский сериал, который уже называют одним из самых успешных в истории веб-сериалов.