Умер первый проректор КубГУ Владимир Черный

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Умер 75-летний Владимир Черный, он был первым проректором в Кубанском госуниверситете с 1989 по 2001 год. Факт смерти подтвердили в пресс-службе учреждения.

- Владимир Иванович скончался 3 ноября. Предварительно, он болел коронавирусом, - отметили в университете.

Владимир Черный последние годы жизни работал профессором кафедры истории России, кандидат исторических наук. Он является заслуженным деятелем науки Кубани, лауреатом премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры, обладатель золотой медали «Гордость науки Кубани».