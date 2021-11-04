Причиной смерти первого проректора КубГУ Владимира Черного стал коронавирус

Владимир Черный скончался из-за тяжелого течения болезни. Фото: kubsu.ru

3 ноября умер 75-летний профессор Кубанского госуниверситета Владимир Черный. Он был первым проректором в КубГУ с 1989 по 2001 год. Причиной его смерти стал коронавирус .

- Кубанский государственный университет 3 ноября лишился одного из своих известных и значимых для вуза выпускников и сотрудников – ушёл из жизни Чёрный Владимир Иванович, - сообщили в пресс-службе КУбГУ.

Владимир Иванович руководил кафедрой новейшей отечественной истории КубГУ, а затем трудился в должности профессора кафедры истории России.

Чёрный был знаковой фигурой для университета и города Краснодар. Он внёс неоценимый вклад в развитие университета, города и края, работал над сохранением исторического наследия великого подвига нашего народа, победившего в Великой Отечественной войне, наследия кубанского казачества, воспитал многие поколения выпускников университета, которые трудятся на благо Кубани и всей страны, в том числе в государственных органах федерального и регионального уровней.