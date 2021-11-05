Число задержанных рейсов из-за тумана в Краснодаре увеличилось до 15

Густой туман накрыл город Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

5 ноября в аэропорту Краснодара задерживаются рейсы на прилет и вылет. Ситуацию в работе воздушной гавани осложняет густой туман.

На утро в Краснодар не могли вылететь 8 самолетов, к обеду число задержанных рейсов увеличилось до 15. Самолеты не могут вылететь из Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы, Сочи, Екатеринбурга.

- Рейс из Шарм-эш-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Самолет из Домодедово направили в Анапу. Также по метеоусловиям аэропорта Воронежа, там сегодня тоже туман, отменен вылет рейса из Краснодара, - отметили в пресс-службе аэропорта.

При этом выпуск воздушных судов продолжается. По прогнозам, ситуация с туманом должна улучшиться к 12 дня.