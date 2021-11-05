Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме

Самолеты и взлетную полосу не было видно на расстоянии в сотню метров

Туман окутал Краснодар с вечера 4 ноября. Утром 5 числа видимость в аэропорту снизилась до 100 метров. На вылет и прилет были задержаны рейсы. Белая пелена рассеялась только к часу дня, и аэропорт заработал в штатном режиме.

- В 12:45 отменены «процедуры в условиях ограниченной видимости» в аэропорту Краснодара. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда без ограничений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в аэропорту Краснодара.

С пассажирами задержанных рейсов работали авиакомпании, некоторые провели в зале ожидания несколько часов.

Стоит отметить, что перепады ночных и дневных температур в Краснодаре ожидаются до 9 ноября. По утрам возможны туманы. Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.