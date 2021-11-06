Прокуратура Кубани взяла на контроль ситуацию с таксистом, который не пропустил скорую

Водителя ищет по номеру машины

В Новороссийске произошел громкий скандал с участием скорой помощи и машины такси. Врачи неотложки торопились к больному, как на пути появился водитель, который преградил путь. Проверку организовали в полиции. Ситуацию взяли на контроль и в прокуратуре.

- Установлено, что водитель такси во дворе многоквартирного дома длительное время отказывался пропустить скорую со включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Личность водителя устанавливается, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомстве.

В прокуратуре также пояснили, что мужчине, не пропустившему скорою, грозит как административная, так и уголовная ответственность.