Таксиста, на пропустившего скорую помощь в Новороссийске, задержали

Водителя нашли по номерам

В Новороссийске наглый таксист долгое время не пропускал скорую, которая торопилась на вызов. Водитель преградил путь врачам неотложки и нецензурно ругался. Прокуратура взяла на контроль ситуацию. А в полиции задержали водителя и составили три протокола.

- Водитель такси установлен, им является местный житель 1973 года рождения. В ГИБДД в отношении него составили три протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов», «Неуплата штрафа в срок» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчине грозит и уголовная ответственность.