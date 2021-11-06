В массовом ДТП с рейсовым автобусом в Сочи пострадал один человек

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В Сочи на трассе в Красную Поляну утром 6 ноября случилось массовое ДТП. На дороге столкнулись три иномарки и рейсовый автобус. По предварительным данным, общественный транспорт протаранил легковушки.

- Городской автобус ехал без пассажиров. Предварительно, водитель не успел затормозить и въехал в две Toyota и Audi, - сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Известно, что в аварии пострадал один человек. В больницу доставили 49-летнюю женщину – водителя Toyota.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что авария произошла на трассе, где «Майбах» с Собчак выехал на встречку. Напомним, в том ДТП погибла пассажирка встречной машины.